Ci sarà anche l'ad dell'Inter Beppe Marotta il prossimo 16 luglio a Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena per ricevere il Premio Nazionale Sportilia - Memorial Carlo Viola per le professioni. Il dirigente nerazzurro va ad affiancare le due signore Vittoria Cappelli, promotrice di eventi internazionale e ora a fianco del Ministro Franceschini per la promozione della danza e Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università la Sapienza di Roma, prima donna in settecento anni al vertice dell’Università più grande d’Europa e una delle più importanti al mondo. Tra gli altri protagonisti del mondo dello sport saranno premiati gli arbitri Daniele Orsato, Giovanni Ayroldi, Alessandro Giallatini e Maria Marotta, Salvatore Bagni e l'ex pugile Patrizio Oliva.