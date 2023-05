Dopo Nicolò Barella, c'è un altro interista in lizza per vincere uno dei premi di MVP ruolo per ruolo della Serie A 2022-23: si tratta di Lautaro Martinez, che sfiderà Victor Osimhen e Rafael Leao nella categoria 'best striker', ovvero il miglior attaccante del torneo.

Chi è il miglior attaccante della #SerieATIM 2022/2023? pic.twitter.com/bW62op5Pqh — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2023