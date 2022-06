Ora, la grande sfida nerazzurra: "All’Inter ti metti in gioco con dei campioni e non è facile, soprattutto nel suo ruolo, dove c’è Marcelo Brozovic, che è uno dei primi tre play in Europa. Però sono dell’idea che allenandoti con dei campioni puoi rubare tanto in allenamento. Può crescere anche giocando dieci partite. Un ragazzo giovane come Kristjan può migliorare anche non giocando. Il suo ruolo naturale è quello di play davanti alla difesa. Ha sempre giocato lì ed ha tutte le caratteristiche per giocarci. Poi Kristjan ha talmente tante qualità che lo puoi sfruttare anche più vicino alla porta o come mezzala. Le sue vere caratteristiche sono da play davanti alla difesa. In determinate squadre dove il pallino del gioco lo hai prevalentemente te potrà ricoprire anche altri ruoli”. Pratali è pronto infine a scommettee su un futuro da big per lui: "Ha le carte in regola per mettersi in mostra. Oltre ad essere un buon giocatore ha anche la personalità per calcare palcoscenici così importanti. Per giocare a San Siro davanti a 80mila persone ci vuole anche tanta personalità, e a lui non manca. Penso che possa ritagliarsi uno spazio anche quest’anno, e penso che ci riuscirà”.