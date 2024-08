Lo scudetto non è utopia se in panchina siede uno specialista del campionato italiano come Antonio Conte, ma il Napoli parte più indietro nella personale griglia scudetto disegnata da Cesare Prandelli: "Con Conte è normale pensare in grande, ma è chiaro che l’Inter mi sembra ora la squadra meglio attrezzata - le parole dell'ex ct della Nazionale italiana ai microfoni de Il Mattino -. E dietro, se Gasperini non sprecherà troppe energie in Champions, per il titolo vedo davvero l’Atalanta molto competitiva. Senza dimenticare il Milan, la Juventus, le due romane".