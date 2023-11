"Molti consideravano la Juve finita, ma in realtà non finisce mai e lo sta dimostrando anche stavolta. Ma occhio alla Fiorentina: potenzialmente è da Champions e domani potrà contare sull’effetto Franchi, uno stadio che trascina come pochi e mette timore agli avversari. Prima di qualsiasi discorso sul calcio, però, un forte abbraccio alla Toscana e a tutte le persone alle prese con l’alluvione". Così Cesare Prandelli, ct dell’Italia vicecampione d’Europa 2012, nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Juventus.

Che partita si aspetta?

"Fiorentina propositiva, che dirige il gioco, e Juve concreta che prova a far male con ripartenze di 30-40 metri, sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori. Allegri ha Vlahovic e Chiesa, ma pure una garanzia come Milik e Kean, straripante nell’ultimo periodo. Un bel lusso: 4 attaccanti così non li può schierare nessuno in Serie A. Nemmeno l’Inter che ha 20 titolari e adesso sembra la favorita per lo scudetto. Ma la Juve c’è, il Milan pure e il Napoli può rientrare: sarà un campionato combattuto".