Cesare Prandelli applaude il lavoro di Thiago Motta da allenatore, ricordando anche il passato dell'ex interista da giocatore. Intervistato da La Stampa, l'ex ct della Nazionale ammette di non essere sorpreso dall'impatto del tecnico sulla panchina della Juventus: "Proprio come me lo aspettavo. È un allenatore che ha idee, carisma, personalità, sa come va gestito il gruppo. Nei rapporti sa dare la priorità a chi ha esperienza ma non dà sicurezza a nessuno del posto, chi merita gioca e questo poi paga perché tutta la squadra ti segue. Ha trasmesso la sua cultura del lavoro e la sua mentalità in pochissimo tempo. E oggi dico che la Juve ha ancora grandi margini di miglioramento, sono sicuro che troverà sempre più sicurezza e certezze".

Si aspettava di vedere così in fretta Motta calarsi nel la parte di allenatore di una grande squadra?

"Sì, perché Thiago allenatore mi ricorda in tutto e per tutto come era da giocatore. Sempre riflessivo, mai frenetico, aveva il gioco sempre sotto controllo, poteva essere velocissimo e sapeva prendere tempo a seconda della situazione per poi piazzare la giocata da campione. Non mi sta sorprendendo, si sta confermando per come lo conosco".