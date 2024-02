"Quando avevo 16 anni ho giocato per 7 mesi nella Berretti dell'Inter, ero un numero 10. Poi la testa degli artisti va in un'altra direzione, però il cuore nerazzurro è rimasto". E' il ricordo che Giuseppe Povia, cantane e tifosissimo della Beneamata, ha riportato alla luce nel suo intervento per Radio TV Serie A.

"Ho scritto anche una canzone che si chiama 'Vero nerazzurro', dedicata a mio padre che mi trasmise la passione per questi colori - ha aggiunto Povia -. Andavamo sempre a vedere l'Inter, ricordo ancor ala trasferta di Monaco di Baviera, 2-0 con la cavalcata di Berti. Chi è il Povia dell'Inter? Lautaro sarebbe scontato, direi Frattesi perché è uno entrato in punta di piedi, che sa stare al suo posto facendosi volere bene dai tifosi".