Intervistato da Notizie.com, il cantante Giuseppe Povia, noto interista, ha commentato il momento che sta vivendo la sua Inter, ieri vincitrice anche a Roma e sempre più capolista: "Vince e convince per il gioco e per la marcia in più. Domina in ogni settore del campo e lo dimostra anche quando è in svantaggio. Ha più fiato di tutte le altre squadre e questo viene dimostrato dalla classifica. Speriamo di mantenere davvero questo trend perché la Juventus è una squadra imprevedibile".