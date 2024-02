Finita anzitempo l'esperienza in Coppa d'Asia, ieri Mehdi Taremi è tornato a disposizione di Sergio Conceicao, che potrà contare sul suo apporto fino al termine di questa stagione, per poi unirsi dalla prossima all'Inter firmando un contratto fino al 2026, con opzione per il 2027. "Il ritorno di Taremi è chiaramente un valore aggiunto per la squadra, che ha comunque risposto con ottime prestazioni e anche buoni risultati anche in sua assenza - ha spiegato l'ex assistente portista Rui Quinta a Rádio Renascença - Quindi per l'allenatore è ottimo perché ora ha più soluzioni a disposizione; la squadra ora ha più risorse.

È un aspetto positivo".