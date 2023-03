Sale la febbre da Champions: stasera alle 21 allo stadio "Do Dragao" l'Inter si giocherà contro il Porto le proprie chance di approdare ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri partono dall'1-0 dell'andata ma dovranno difendere il vantaggio in casa dei portoghesi in uno stadio tutto esaurito. Tanti gli italiani che si sono recati ad Oporto, con la grana biglietti da risolvere per quanto riguarda i settori non dedicati agli ospiri (rileggi qui). Ma dove si potrà vedere la partita per chi non potrà essere allo stadio?