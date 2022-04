Giornata da dimenticare per Michele Di Gregorio, portiere del Monza in prestito dall'Inter. Nella sfida del pomeriggio contro il Frosinone, infatti, i brianzoli escono sconfitti 4-1 del 'Benito Stirpe' nel 36° turno di Serie B: protagonista in negativo l'estermo difensore, autore di un autogol e di quattro reti incassate in 90'.