Michal Probierz, ct della Polonia, avrà il suo bel daffare per trovare il modo di portare la sua squadra alla vittoria nei match con Lituania e Malta non potendo contare né su Piotr Zieliński né su Nicola Zalewski, rimasti a casa perché infortunati. Come sottolineato da TVP.pl, infatti, i due interisti hanno griffato con un gol o un assist tutte le ultime sei vittorie della loro nazionale, che non porta a casa il bottino pieno senza il loro contributo addirittura dal settembre 2023. In quel caso, fu Robert Lewandowski a firmare la doppietta nel 2-0 imposto alle Isole Fær Øer.

Non bastasse questo dato, già indicativo del peso specifico dei due nerazzurri, ce n'è un altro altrettanto interessante: nel 2024, la nazionale polacca ha giocato tredici partite e solo in quattro di queste Zielu e Zale non hanno messo il loro nome a referto.