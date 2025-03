Nei match contro Lituania e Malta, Michał Probierz, ct della Polonia, dovrà fare a meno degli infortunati Nicola Zalewski e Piotr Zieliński, ovvero i due giocatori più decisivi della squadra assieme a Robert Lewandowski in fatto di gol e assist. Uno scenario di fronte al quale il tecnico polacco si è posto così: "Sappiamo che entrambi sono indisponibili, è successo questo. Sono le situazioni con cui le Nazionali devono fare i conti - le sue parole in conferenza -. Mi è capitato di incontrare sia Piotr che Nicola, è davvero un peccato essere andato a una partita (Inter-Monza, ndr) in cui uno dei due si è infortunato e l'altro non ha giocato. Devono solo superare queste partite, che sono davvero tante; spero che si riprendano per le prossime. Qui abbiamo sicuramente un gruppo di giocatori che devono assumersi maggiori responsabilità, poi credo che Robert (Lewandowski, ndr) segnerà i suoi gol".