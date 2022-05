Nel giorno della sfida tra Juventus e Inter, Tuttosport dedica una pagina anche ai tatuatori che si occupano dei giocatori nerazzurri. Tra questi Elia Poletti, tifoso del Milan ma con diversi clienti tra i giocatori interisti. Tra questi Alessandro Bastoni. "Gli ho tatuato praticamente tutto il braccio destro. Abbiamo iniziato con una rosa sull’avambraccio. Poi ecco un orologio che segna il giorno dell’esordio in Serie A e la scalinata di un bambino per cui si avvera il sogno di giocare a calcio ad alto livello. Sulla spalla c’è lui che indica il cielo per ricordare la sua amica Agnese, che è morta. Mentre recentemente abbiamo iniziato sul polpaccio una sorta di commemorazione di scudetto ed Europeo conquistati lo scorso anno. Manca la testa del serpente, l’ultima volta aveva un po’ patito. Strano, Basto è uno che non soffre molto. Sull’ascella, nonostante 5-6 ore di sedute, non ha mai dato alcun cenno di cedimento. Dobbiamo terminare. In teoria lo spazio per aggiungere qualcosa c’è ancora. E lui è davvero bello invasato di Inter".