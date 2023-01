"Si dà per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie e stiamo riflettendo, bisogna vedere se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno. Quindi non escludo novità". Queste parole del MInistro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aprono uno spiraglio per una potenziale riforma delle norme relative alle plusvalenze. Ma di che cosa si tratterebbe? Secondo la Gazzetta dello Sport, considerando il fatto che il temaè regolamentato per gran parte a livello internazionale, l'unico possibile campo di intervento del Governo sarebbe relativo alla modifica dell’articolo 86 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e del valore ai fini fiscali delle transazioni.