Michel Platini non risparmia fortissime critiche ai vertici del calcio mondiale ed europeo, attraverso le colonne di Tuttosport. "La nuova Champions? È stupida. Non mi piace. Ci sono più partite ma solo per racimolare più soldi, senza una logica. Credo sia nata per la pressione della Superlega. Che poi alla fine la Superlega la faranno comunque - le parole di Platini - Ceferin e Infantino? Non sono niente e vengono dal niente. Sono personaggi che sono nel calcio per il potere, ma i capi del calcio sono sempre stati i giocatori e devono essere loro. Sono i Baggio, i Del Piero, gli Mbappé, gli Haaaland, i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti.

Sul fatto che si giochino troppe partite, questo è il pensiero di Platini: "È che sono tutte in tv e i giocatori vengono giudicati ogni volta che scendono in campo, quindi aumenta lo stress. Anche ai miei tempi si giocava tanto, in Francia avevamo già il campionato a venti squadre, ma le partite meno importanti non andavano in tv e magari potevi tirare un po’ i remi in barca. Oggi non puoi, ogni partita è uno stress e devi dare spettacolo ogni tre giorni".

"La debolezza del sistema - prosegue - è che mancano i calciatori. Il futuro del calcio può esserci solo se i calciatori vengono maggiormente coinvolti. La Superlega è inevitabile, non so se è una cosa buona o cattiva, ma è inevitabile. I grandi club erano tutti partiti per la Superlega, poi sono tornati indietro perché mediaticamente era complicata da gestire, ma alla prossima occasione se ne vanno davvero. Soprattutto adesso che non possono essere sanzionati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea sul Fifa e Uefa? Credo che quella sentenza cambierà la faccia del calcio. Cambierà molto".