L'ex Inter e Parma Fausto Pizzi ha commentato per TMW Radio l'ultima giornata di campionato partendo dalle vittorie di misura di tutte le squadre di testa: "Tutte hanno dei piccoli problemi lì davanti. La vittoria della Juve, nelle condizioni in cui l'ha ottenuta, vale tanto, così come quella dell'Inter. La Roma mi sembra stia regredendo. E anche la vittoria del Milan ha un peso specifico. Un Napoli che porta a casa anche partite così è pericoloso".