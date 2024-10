Intervenuto in conferenza stampa insieme a Daniel Maldini, la giovane rivelazione della Roma Niccolò Pisilli, altro debuttante in azzurro, commenta le recenti dichiarazioni a suo favore da parte di Davide Frattesi, che ha auspicato per lui un futuro da bandiera dei giallorossi: "Le sue parole fanno moltissimo piacere. Io sono un tifoso romanista, ma è ancora presto per dire se potrò fare una intera carriera alla Roma. Dagli spalti ho visto l'intensità con cui gioca Frattesi. Mi ha impressionato molto".