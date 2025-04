Dopo tre anni di digiuno, l'Olympiacos Pireo torna sul trono di Grecia grazie al decisivo successo sull'AEK Atene nel derby. Grande gioia anche per Lorenzo Pirola, arrivato quest'estate al Pireo dopo la fine dell'avventura con la Salernitana, che alla Gazzetta dello Sport racconta le sue sensazioni: "È un'emozione fortissima. Quando sono arrivato la scorsa estate la società ha messo subito in chiaro di voler vincere il campionato che mancava da tre anni, specie nell'anno del centenario. L'Olympiacos è un club abituato a vincere, questa mentalità la senti già dentro lo spogliatoio".

Lei è stato un protagonista della cavalcata.

"Sono arrivato in una squadra già collaudata, reduce dalla vittoria della Conference League. Sono riuscito a impormi giocando quasi tutte le partite, spesso decisive. Lo sento proprio mio questo campionato".

Cosa l'ha colpita dell'Olympiacos?

"Qui vincere si dà per scontato. Prima della sosta nazionali di settembre abbiamo vinto tre partite di fila, ero contento perché le ho giocate tutte bene da titolare. Ma vedevo che agli occhi di tutti vincere era la normalità. Insomma, all'Olympiacos la vittoria è un'abitudine... E io mi sono abituato molto bene. È tutta una questione di mentalità. Per non parlare dei derby...".

Un ricordo particolare quando pensa all'Inter?

"Sicuramente l'esordio in Serie A contro la Spal a Ferrara. Oppure quando abbiamo iniziato il ritiro a Lugano, non lo sapevo fino a tre giorni prima. Pensi che stavo per partire per le vacanze, poi mi hanno chiamato con la prima squadra e da lì tutto è cambiato".

È favorita per lo Scudetto?

"Da una parte sarei felice se lo vincesse il Napoli perché sono molto legato ad Antonio Conte che mi ha fatto debuttare in Serie A. Sta facendo un lavoro straordinario. Ma sarei contento anche per l'Inter, la mia squadra sin da bambino. Possono fare il Triplete".

Come giudica Frattesi?

"È un grande amico. Quando entra fa sempre bene. Penso che l'Inter sia nella top-5 delle squadre più forti d'Europa, trovare spazio da titolare non è facile per nessuno".