Ospite di Radio Tv Serie A, Stefano Pioli ha ripercorso tutta la sua carriera, lui che è uno degli otto allenatori nella storia ad essersi seduto sulle panchine di Inter e Milan: "Sapevo che non eravamo tanti, ma non conoscevo il numero esatto - le sue parole -. Ma non mi guardo indietro, ho ancora molto da dire e da fare. Magari tra 10-15 anni mi guarderò alle spalle e dirò 'sono partito dai Prati Bocchi a Parma e sono arrivato a Riyad vincendo uno scudetto col Milan'".

Proprio parlando del tricolore vinto in rossonero, dopo un duello avvincente con i cugini, Pioli ricorda le tappe fondamentali di quella impresa: "Mi piacerebbe dire che è stato un Giro d'Italia, ma per me è stato un Tour de France con tante vette da raggiungere. Con delle picchiate in basso perché ho preso anche tante bastonate, ma alla fine rimarrà un percorso dove siamo riusciti a vincere crescendo tanto. Alla fine dei conti, il mio bilancio al Milan è stato positivo, considerando ciò che ho trovato e ciò he ho lasciato. Ho ancora i brividi ripensando a quello scudetto perché è stato inaspettato e bello da vivere. Si era creata una magia particolare, mi rimarrà sempre nel cuore e nella testa in quello che farò".