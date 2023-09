"Il Milan torna a San Siro per dimenticare il derby? No, torna a San Siro per giocarsi bene la prima partita di Champions". Lo assicura Stefano Pioli, tecnico del Milan, intercettato da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Newcastle: "È un'altra partita, è un'altra competizione - aggiunge l'allenatore rossonero -. Non possiamo continuare a pensare a ciò che non siamo riusciti a fare sabato. Questa è la prima partita di un girone tosto, molto importante, dobbiamo approcciarla bene.

Che clima c'è 48 ore dopo il derby? È sempre tutta testa, serve un piano e una strategia di gioco, ma è la mentalità che fa la differenza. La squadra sarà pronta per questa partita".