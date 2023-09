Il Milan, reduce da due vittorie consecutive dopo il pesante ko nel derby, cerca la terza gioia in casa contro la Lazio. Alla vigilia della sfida di San Siro, Stefano Pioli analizza il momento dei suoi senza dimenticare un accenno alla manita incassata dall'Inter: "Si può dire che stiamo bene - assicura in conferenza stapa -. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione".

Ma qual è il rapporto di forza tra Inter e Milan? Pioli preferisce non sbilanciarsi: "Non lo so. Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più".