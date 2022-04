Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna. Una gara cruciale che arriverà un giorno dopo Juventus-Inter. Secondo il tecnico, però, giocare prima o dopo "non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione. Equilibri cambiati dopo la sosta? No. Credo possano farlo le partite difficili che ogni squadra deve affrontare. Affronteremo squadre con grandi motivazioni e valori. Non abbiamo avuto problemi durante la sosta, anzi: sono tornati tutti in salute. Ci sarà da mettere in campo una prova di alto livello".