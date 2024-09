Pio Esposito sta diventando sempre più il beniamino dei tifosi dello Spezia. Dopo aver inciso sul derby contro la Carrarese con una doppietta, per l'attaccante di scuola Inter è arrivato anche un coro in suo onore dalla Curva Ferrovia, cuore del tifo degli Aquilotti. In conferenza stampa, il giocatore non ha nascosto la sua emozione: "Sul momento mi sono emozionato molto, non me lo sarei mai aspettato; è stata una cosa incredibile". Poi rivendica il suo ruolo di uomo derby: "A inizio partita ho detto che avrei segnato, perché nei derby faccio sempre gol. Ho segnato a Reggiana, Pisa e Carrarese. Ora manca la Sampdoria".

È stato un fine settimana soddisfacente per tutti i fratelli Esposito, viste le reti di Salvatore e Sebastiano. Proprio quest'ultimo, però, dovrà pagare pegno: "La cena la offre lui, gioca in Serie A...".