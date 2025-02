Lo Spezia pareggia ancora (questa volta a Modena). In gol nuovamente Francesco Pio Esposito, ma non basta ai liguri per portare la vittoria al traguardo. Di seguito il commento del tecnico degli aquilotti Luca D'Angelo: "Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, a parte la situazione del gol subito in cui dovevamo avere più attenzione. Dovevamo fare più gol, anche nel secondo tempo dove abbiamo fatto più noi la partita. Dobbiamo pensare che c’è sempre l’avversario, che penso abbiamo messo in difficoltà come poche altre volte in casa. C’è rammarico, ma non possiamo ragionare pensando di poter vincere tutte le partite. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra". Le parole riprese da cittadellaspezia.com.