L'amichevole con l'Albania è stata l'occasione per Andrea Pinamonti di esordire con la nazionale maggiore. "Esordire con la maglia azzurra è il sogno di tutti quelli che iniziano a giocare a calcio, è motivo di orgoglio e soddisfazione - dice ai canali social ufficiali della Nazionale -. Non mi aspettavo l'esordio anche perché sono arrivato dopo gli altri. Ringrazio il mister per questa possibilità. La dedica? La mia famiglia, le persone che mi sostengono anche quando le cose vanno meno bene. Una dedica particolare per Mino Raiola, che ha sempre creduto in me e ha pensato potessi arrivare a questo traguardo. Le esperienze nelle giovanili? Aiutano tanto perché danno la possibilità di confrontarsi con altri Paesi e aiutano la crescita di ogni giocatore".