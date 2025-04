Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha la qualità necessaria per vincere la gara di ritorno a Milano contro l'Inter e raggiungere le semifinali di Champions League. Ne è convinto l'ex portiere dei bavaresi Jean-Marie Pfaff, che dalle colonne di Abendzeitung Münchner spiega cosa lo porta a pronosticare il ribaltone per mercoledì: "La partita a San Siro dipenderà dalla volontà sfrenata di ribaltare la situazione. Ecco perché vorrei vedere Thomas Müller giocare fin dall'inizio e poi combattere finché le sue forze glielo consentiranno. Questo è ciò che mi aspetto da tutti i giocatori del Bayern: la squadra deve rimettersi in sesto a Milano".

La chiave per i biancorossi, secondo il portiere belga, sarà una: "Sarà importante trovare il modo di tirare in porta contro gli italiani, che hanno una difesa molto forte. Inoltre, bisogna essere più preparati quando si arretra, perché l'Inter torna a combinare le azioni ad alta velocità in avanti. Il Bayern avrà bisogno di una prestazione al top in tutti i settori a San Siro".