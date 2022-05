Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Cluj Dan Petrescu, ex difensore di Genoa e Foggia, ha parlato anche ampiamente di Ionut Radu, rivelando di essere a conoscenza anche dei pareri espressi qui in Italia: "Leggo la Gazzetta dello Sport tutti i giorni, ho visto l'ultima intervista a Fabio Capello e Arrigo Sacchi sull'Inter. Mi è piaciuto il parere di Sacchi e Walter Zenga sull'Inter. Concordo con Zenga, che dice che Ivan Perisic non avrebbe dovuto battere nella propria area. Dare tutta la colpa a Radu se l'Inter perde il campionato non è giusto. Tutti i suoi colleghi sono andati da lui subito dopo la partita, ma ora è criticato da tutti i tifosi. Ma se perdono il campionato, Radu al 100% non ci sarà, non ha modo di difendersi. Penso che tutti quelli che sono all'Inter debbano sostenerlo e provare a vincere il campionato. Perché altrimenti sarà lui il principale colpevole, purtroppo. Una settimana sei un eroe, una settimana non sei nessuno, così funziona nel calcio".