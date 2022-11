Colonna del Napoli che sta volando in Serie A, a + 6 dal Milan primo inseguitore, Stanlislav Lobotka è un giocatore che prima di raggiungere gli azzurri era stato accostato ad altri top club del calcio europeo. Come ricordato da Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Non lo scopriamo certo ora, ricordo che ai tempi del Celta Vigo lo volevano club Barcellona e Inter, allenata proprio da Luciano Spalletti - le sue parole -. Un centrocampista straordinario che sta facendo vedere di che pasta è fatto. Merito di Cristiano Giuntoli e del suo staff, hanno fatto un grande colpo puntando su questo ragazzo dalle qualità indiscusse".