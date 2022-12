Amicizia e stima sono i due cardini del legame tra Gianluca Petrachi e Antonio Conte. Un'amicizia che spesso ha generato voli pindarici circa un potenziale futuro insieme tra i due. Una suggestione che viene ancora una volta riproposta all'ex dirigente giallorosso, intervistato da Sportitalia: "Antonio ha fatto la sua strada, io la mia, ma la prima panchina nell'Arezzo gliela fece avere il sottoscritto. Dissi a Ermanno Pieroni che secondo me Antonio era l'allenatore del futuro e ci puntò. Un anno ero vicino al Napoli e parlai con De Laurentiis, gli dissi che Antonio era l'allenatore su cui doveva puntare. In quel momento però lui aveva già scelto Mazzarri, aveva un accordo con Mazzarri, e il profilo di Conte non lo convinceva più di tanto. Quando gli feci il suo nome non percepii grande entusiasmo".