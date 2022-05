Scudetto nelle mani del Milan secondo Giorgio Perinetti, intervistato dai colleghi di Milannews.it: "Guardando la classifica direi proprio di sì - ha spiegato l'ex dg del Genoa -. I rossoneri sono padroni del proprio destino, hanno a disposizione due vittorie e un pareggio potendo così beneficiare di un grande vantaggio. Non dimentichiamoci, tuttavia, che questo torneo ha visto una grande alternanza lì davanti e ci ha insegnato a non dar nulla per scontato. Se mi aspettavo i rossoneri primi? Sicuramente quasi nessuno ha considerato il Milan come favorita e questo rende ancor più merito al grandissimo lavoro fatto da mister Pioli, dalla dirigenza e dalla squadra. Paradossalmente gli organici di Napoli e Inter, per certi versi, sono sempre stati considerati superiori dagli addetti ai lavori". Al Bentegodi però il Milan è atteso da "una sfida complicata. A Verona le partite sono difficili, cariche di tensione e di pressione. Da una parte c’è una formazione più esperta come il Milan che vede vicinissimo un traguardo, dall’altra una battagliera come quella scaligera che Tudor ha modellato a sua immagine e somiglianza".