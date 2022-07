Raggiunto dai microfoni di TMW, Giorgio Perinetti, ex dg del Genoa, ha detto la sua sul possibile approdo all'Inter di Nikola Milenkovic in caso di partenza di Milan Skriniar: "È il nome giusto per tutti. È uno da grande squadra che può giocare anche con una linea difensiva più alta. Se è ancora sul mercato può rappresentare un’ottima soluzione".