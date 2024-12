Miglior marcatore dell'Empoli Under 16 e secondo realizzatore del girone C del campionato con 9 reti in 11 partite, Diego Perillo ha svelato che il suo modello calcistico è Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter che sta ben figurando con la prima squadra degli azzurri in questa stagione: "Mi ispiro a lui perché ha fiuto del gol e grandi qualità tecniche. Cerco però di rubare qualcosa da ogni attaccante", le sue parole a Figc.it.