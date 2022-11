La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo per Andrea Beretta , attuale leader della Curva Nord interista. Un provvedimento che era stato richiesta nei mesi scorsi dalla Questura milanese per la "pericolosità sociale" dell'ultrà che, tra l'altro, è stato sentito come teste di recente anche nel caso dell'omicidio di sabato scorso di Vittorio Boiocchi , leader storico del tifo organizzato nerazzurro.

Come riferisce l'edizione online de La Repubblica, la sorveglianza speciale prevede "di non uscire dopo le 22 e prima delle 7, di non partecipare a riunioni in luogo pubblico e di non accedere e dimorare nel territorio del Comune di Milano". La Questura di Milano, nel decreto, ha sottolineato la "grave pericolosità sociale" di Beretta, che si è reso responsabile di numerosi reati quali furto, rapina, sequestro di persona, violazione della normativa sugli stupefacenti, lesioni personali, minacce, estorsione e numerose violazioni del provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive.

Beretta, si legge nel pezzo, era accusato di un violento pestaggio fuori dallo stadio di San Siro, prima del match valido per l'ottav di Champions League Inter-Liverpool, lo scorso 16 febbraio. Calci e pugni a un ambulante, per di più asmatico, che vendeva fotografie di calciatori e altri gadget sportivi fuori da San Siro. Un'aggressione di cinque persone - due non sono state mai identificate - che aveva portato ai domiciliari il 47enne.