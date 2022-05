A qualche ora dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, l'ex bianconero Simone Pepe è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha espresso le sue sensazioni sulla gara in arrivo: "Dire chi vince una finale è sempre complicato, può decidere un episodio. L'Inter è più avanti per condizione di forma, amalgama e gioco. Ma mi aspetto che le squadre si studino molto all’inizio perché nessuno vuole perdere, giocare sui 90 minuti è totalmente diverso che sui 180". E sull'ex compagno Chiellini aggiunge: "La partita con l’Inter per lui è il clou e il suo unico obiettivo è giocare questa finale e fare il massimo per vincere la coppa, poi il resto lo deciderà con calma".