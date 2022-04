"Difficile che la Juve possa ambire ancora allo scudetto, per me è già tanto che sia lì". Ospite di Sky Sport, Sergio Pellissier non nasconde il suo scetticismo circa la clamorosa rimonta dal quarto al primo posto dei bianconeri, domenica attesi dal big match contro l'Inter per provare il sorpasso virtuale. L'ultimo derby d'Italia da bianconero di Paulo Dybala: "Non è facile quando perdi la fiducia di una società che ha deciso di non puntare più su di te. Detto questo, come fanno tutti i campioni, vorrà dimostrare ulteriormente quanto vale: ecco perché per me sarà ancora più carico".