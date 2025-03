Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, Sergio Pellissier ha parlato così del duello a distanza tra Inter e Napoli. Secondo lei la differenza tra Inter e Napoli sta tutta nei gol segnati? "Può essere, sì. Indubbiamente, avere una rosa ampia e poter dare riposo a chi gioca spesso è sicuramente un aiuto. Devo dire che l'Inter, sicuramente, è più corazzata in questo momento. È anche vero che Inzaghi non è uno che fa giocare tutti allo stesso modo, quindi bisognerebbe valutare un po' le situazioni, l'ambiente e tutto ciò che gira attorno alle sue squadre. Però, credo che, in generale, l'Inter sia un po' più solida da quel punto di vista".