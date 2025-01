Irfan Peljto, 40enne arbitro di Sarajevo, è l'arbitro designato per la sfida di mercoledì sera tra Inter e Monaco, gara valida per l'ultima giornata della League Phase di Champions League. Si tratta del secondo precedente stagionale con un club italiano, curiosamente anche in quel caso contro un'avversaria francese: Plejto ha infatti diretto la sfida tra Lille e Juventus terminata 1-1 lo scorso 5 novembre.

Precedenti delle italiane con l'arbitro bosniaco in assoluto equilibrio: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in nove incontri. Sarà la prima volta che Plejto dirigerà i nerazzurri in carriera.