A sorpresa è momentaneamente saltato il trasferimento di Pedro Porro dallo Sporting Lisbona al Tottenham. L'esterno destro doveva svolgere oggi le visite mediche, ma come riporta The Athletic il presidente dei Leoes in persona, Frederico Varandas, ha rifiutato le condizioni proposte dagli Spurs e bloccato tutto. A questo punto, a meno di una riapertura del discorso (secondo fonti di AS le parti stanno ancora trattando), Antonio Conte non avrà il laterale destro richiesto e potrebbe tornare su Denzel Dumfries, altro obiettivo pur non in cima alla lista.