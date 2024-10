Dopo le vittorie di Roma e Fiorentina, tocca alla Lazio scendere in campo nella serata europea di Europa League. I biancocelesti passano in casa del Twente (in dieci dall'11') con un gol per tempo: decidono le zampate di Pedro e Isaksen. Nelle altre partite sono da segnalare l'1-1 tra il Fenerbache di Mourinho e il Manchester United di Onana (in rete Eriksen) e le vittorie di Porto e Tottenham.

I risultati di Europa League:

Anderlecht-Ludogorets 2-0

Ath. Bilbao-Slavia Praga 1-0

Porto-Hoffenheim 2-0

Fenerbahce-Manchester United 1-1

Lione-Besiktas 0-1

Malmoe-Olympiacos 0-1

Rangers-FCSB 4-0

Tottenham-AZ Alkmaar 1-0

Twente-Lazio 0-1

I risultati di Conference League:

Betis-Copenhagen 1-1

HJK-Dinamo Minsk 1-0

Mlada Boleslav-Lugano 0-1

O. Lubiana-LASK 2-0

Paphos-Heidenheim 0-1

TNS-Astana 2-0

TSC-Legia 0-3