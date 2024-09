Quella di attaccante centrale non è la posizione ideale di Kylian Mbappé, ieri sostanzialmente annullato da Alessandro Bastoni nel match tra Francia e Italia. Ne è convinto l'ex difensore e oggi allenatore Benoit Pedretti, che intervistato da L'Equipe sostiene che all'interno dei Bleus non ci sia un reale erede di Olivier Giroud: "Non è un vero 9. Ma in quella posizione non c'è un Giroud-bis: non lo è Randal Kolo Muani, non lo è Marcus Thuram e nemmeno Mbappé. Lui e Thuram non sono dei giocatori d'area, capaci di giocare con le spalle e di sponda, di tenere la palla; a Mbappé piace spostarsi a sinistra. Ci manca presenza e densità in area, non siamo una squadra di attaccanti piazzati ma di transizione con la nostra velocità. Abbiamo bisogno di spazi. Gli italiani hanno capito subito che siamo stati meno precisi tecnicamente e meno presenti fisicamente di loro".