Intervista al Quotidiano Sportivo per Eraldo Pecci, chiamato a giudicare le formazioni italiane candidate allo scudetto. "Stessi valori dell'anno scorso? Penso proprio di sì, con le milanesi davanti a tutti anche se l’Inter deve ritrovare la solidità difensiva, il Milan ha qualche infortunio di troppo ma dei giovani di assoluta qualità e la consapevolezza di aver vinto uno scudetto partendo non da favorita. Rimpianti per l'Inter? Sicuramente sì ma anche al Napoli che aveva e ha tutt’ora una buonissima rosa e la scorsa stagione ha gettato via l’occasione per riportare lo scudetto sotto il Vesuvio. L’Inter ora deve dimostrare che si può ovviar bene alla partenza di una pedina fondamentale come era Perisic e deve sperare che Lukaku torni quello di due anni fa".