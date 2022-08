"Vedo le milanesi avanti, ma occorre aspettare il Mondiale per le previsioni di fine anno. Sarà un campionato strano, in cui l'adattamento a situazioni inedite giocherà un ruolo fondamentale. Oltre al fatto di partire forte fin da subito". E' la previsione espressa da Eraldo Pecci in un'intervista a Tuttosport nella quale l'ex calciatore, oggi opinionista tv, ha dato grande credito a Inter e Milan per la corsa scudetto.