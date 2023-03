Intervenuto ai microfoni di Radiofirenzeviola.it, Eraldo Pecci, ex centrocampista di Torino, Fiorentina, Napoli e Bologna, ha risposto in maniera non banale a una domanda sulla lotta per il settimo posto che vede interessate, a parte gli azzurri di Spalletti, tre delle sue ex squadre: "Per chi tifo? Non me ne frega niente. Ormai basta arrivare quarti e si pensa di aver vinto lo scudetto. Ho visto la Juve con Pirlo arrivare quarta e festeggiare. Sono sempre tutti contenti, cosi facendo si abbassa il livello. Per il Bologna sarebbe un bel premio di consolazione arrivare in Conference. Le squadre però devono organizzarsi per arrivare prime.