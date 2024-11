Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore Eraldo Pecci ha analizzato così il momento del Napoli, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli? Ha un gruppo che ha vinto due anni fa lo scudetto con la pipa in bocca", ha esordito l'oggi opinionista.

E ancora: "Non è che ogni stagione si può pensare di vincere. Poi ovvio arriva lui, che è bravo, e sistema rapidamente i pasticci combinati dagli altri. In quello è unico. Se può vincere lo scudetto? Prima o poi questo gruppo vedrà andare in fuga qualcuno. E io credo che saranno Napoli e Inter a staccarsi dalle altre. Con una variabile: l’Atalanta", ha concluso.