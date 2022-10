Ai microfoni di DAZN, il talent Giampaolo Pazzini, ex attaccante, ha commentato i gol di Dzeko: "Il primo gol non è casuale, ha cercato di leggere prima la spizzata ed è stato molto bravo nella zampata perché non era semplice lasciare aperto il piedone. Il secondo invece è arrivato su una grandissima palla di Mkhytarian".