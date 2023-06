Una pugnalata clamorosa, arrivata in pieno recupero quando i quasi 60mila del San Nicola erano pronti a festeggiare il ritorno in Serie A dopo 12 anni: Leonardo Pavoletti, al minuto 94, beffa tutta la difesa del Bari trovando da due passi la rete che vale per il Cagliari di Claudio Ranieri la promozione nella massima serie dopo solo un anno di purgatorio. Beffa atroce per la formazione di Michele Mignani e di Sebastiano Esposito, capolavoro per l'ex tecnico dell'Inter subentrato in corsa e capace di riportare i sardi in Serie A, stessa impresa realizzata nel lontano 1990. A fine partita, il pianto liberatorio del mister la dice lunga sulla sua emozione.