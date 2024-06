Dopo le belle parole ricevute da Benjamin Pavard, è Olivier Giroud a spiegare ai microfoni di Canal+ quali sono le doti che apprezza di più del difensore dell'Inter e connazionale: "La sua educazione e la sua gentilezza. Penso che ci si intenda bene tra di noi per questo". L'intervista si conclude con una serie di domande sulle reciproche carriere, con Giroud che deve ricordarsi se Pavard ha vinto più trofei in relazione ai gol segnati in carriera: "Dunque... Una Champions League, un Mondiale, 3 o 4 Bundesliga col Bayern Monaco (nel video proposto l'ex rossonero non cita lo Scudetto vinto con l'Inter, ndr)... Direi di no".

Risposta esatta, perché Pavard ha vinto 15 titoli ma ha segnato 20 gol, ricorda l'intervistatore suscitando la sorpresa di Benji che non ricordava di aver fatto tante marcature.