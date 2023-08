Ormai non è più un mistero che Benjamin Pavard non veda l'ora di raggiungere Milano e l'Inter. Ormai da giorni, con il classico linguaggio dei social, il francese ha iniziato a manifestare il suo gradimento per i colori nerazzurri. L'ultimo aggiornamento è il fatto che il difensore del Bayern Monaco abbia iniziato a seguire su Instagram il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, scelta insolita, di punto in bianco, non ci fosse in corso questa trattiva di mercato. Un gesto ricambiato dall'ex capitano.