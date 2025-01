Archiviato il pareggio infrasettimanale con il Bologna, l'Inter torna a San Siro per affrontare l'Empoli per la 21esima giornata di Serie A EniLive. Una gara che Benjamin Pavard, al rientro dopo due mesi di stop, presenta così a Inter TV: "Come sto? Va molto bene, ho recuperato sia fisicamente che mentalmente. Questa sera per me sarà importante fare bene".

Quanto è importante trovare la vittoria stasera?

"È un match importante questa sera trovare la vittoria soprattutto dopo la complicata partita con il Bologna. È molto importante fare una buona partita soprattutto perché il Napoli ha vinto e dobbiamo rispondere".

Perché questa sera è cosi difficile?

"Tutti i match sono complicati, lo sappiamo, però è compito nostro rendere facile la gara facendo la nostra partita. Questa sera dobbiamo vincere, lo vogliamo tutti e dobbiamo fare la nostra gara".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!